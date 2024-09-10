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Белоруссия. Высшая лига

10 сентября, 22:30

Украинский вратарь Шелихов переплыл Тису, чтобы выступать в Белоруссии

Алина Савинова
Денис Шелихов.
Фото ФК «Славия-Мозырь»
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Украинский голкипер Денис Шелихов незаконно пересек государственную границу через реку Тиса, чтобы перейти в белорусский клуб «Славия-Мозырь», сообщает Life со ссылкой на украинские СМИ.

По информации источника, 35-летний футболист тщательно готовился к бегству с Украины. В течение двух месяцев он ходил на реку и тренировался плавать с ластами. Сам игрок не стал прямо опровергать сообщения об «отплыве».

«Славия-Мозырь» 9 сентября объявила о переходе украинского вратаря. Ранее голкипер играл за «Викторию» из Сумы. У футболиста уже был опыт выступления в Белоруссии, где он в 2017-2018 годах представлял минские «Ислочь» и «Луч».

Источник: Life
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