В чемпионате Белоруссии из-за снегопада прервали и перенесли матч между минским «Динамо» и «Неманом»

Матч между минским «Динамо» и «Неманом» в 3-м туре чемпионата Белоруссии будет доигран в другую дату.

Матч из-за сильного снегопада приостановили на 16-й минуте при счете 0:0. Спустя 20 минут арбитр принял решение, что встреча будет доиграна в другой день. Точная дата станет известна позднее.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «СЭ», что на московском дерби между ЦСКА и «Динамо» ожидается снежный покров до 10 сантиметров.

Игра между ЦСКА и «Динамо» пройдет на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 6 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.