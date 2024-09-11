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Сегодня, 12:09

В «Славии» сообщили, что не испытали проблем с переходом украинца Шелихова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба белорусской «Славии» прокомментировала подписание контракта с украинским голкипером Денисом Шелиховым.

«Славия-Мозырь» 9 сентября объявила о переходе 35-летнего украинского вратаря. Ранее голкипер играл за «Викторию» из Сумы. В СМИ сообщалось, что ради перехода Шелихов незаконно пересек государственную границу через реку Тиса.

«Денис в команде. Тренируется, готовится к игре. Он перешел в «Славию» как свободный агент, и если его мы заявили, то проблем с регистрацией соглашения в Международной федерации футбола не было», — цитирует ответ пресс-службы ТАСС.

Украинец переплыл реку в ластах ради перехода в белорусский клуб. Он готовил побег два месяца

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