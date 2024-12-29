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Заинтересованные в трансфере Лапоухова клубы отпугивает сумма, запрашиваемая «Динамо»

Камила Абдурахманова
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У минского «Динамо» отсутствуют официальные предложения по трансферу вратаря Федора Лапоухова.

Заинтересованные в подписании 21-летнего голкипера клубы отпугивает сумма, запрашиваемая «Динамо» за трансфер, сообщает Legalbet.by

Федор Лапоухов — воспитанник минского «Динамо». В текущем сезоне чемпионата Беларуси он провел 28 матчей, в которых 19 раз оставил свои ворота в неприкосновенности и пропустил 11 голов. За всю карьеру голкипер сыграл 79 матчей, из них 39 — без пропущенных мячей, и пропустил 69 мячей.

Контракт вратаря с «Динамо» заканчивается в конце декабря. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.

Источник: Legalbet.by
Футбол
ФК Динамо (Минск)
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