17-летний бразилец Фелипиньо дебютировал за юношескую сборную Аргентины

Нападающий юношеской команды «Престон Норт Энд» Фелипе Родригес Джентиле впервые сыграл за сборную Аргентины для игроков не старше 17 лет, сообщает Ole.

Юный футболист родился в Сан-Пабло, Бразилия, в семье, эмигрировавшей в 2002 году на Старый континент. Его дебют в молодежном Кубке Англии, когда он забил 5 голов, привлек внимание таких клубов, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

«Его мечта — играть за сборную Аргентины», — объяснил отец .

Юношеская сборная Аргентины провела товарищеский матч с командой «Бока Хуниорс» (2:2) в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря 2023 года.