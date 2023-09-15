17-летний бразилец Фелипиньо дебютировал за юношескую сборную Аргентины

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Нападающий юношеской команды «Престон Норт Энд» Фелипе Родригес Джентиле впервые сыграл за сборную Аргентины для игроков не старше 17 лет, сообщает Ole.
Юный футболист родился в Сан-Пабло, Бразилия, в семье, эмигрировавшей в 2002 году на Старый континент. Его дебют в молодежном Кубке Англии, когда он забил 5 голов, привлек внимание таких клубов, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».
«Его мечта — играть за сборную Аргентины», — объяснил отец .
Юношеская сборная Аргентины провела товарищеский матч с командой «Бока Хуниорс» (2:2) в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря 2023 года.