35-летний Лукас Лейва отстранен от тренировок «Гремио» из-за проблем с сердцем

Полузащитник «Гремио» Лукас Лейва прервал подготовку к сезону, сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, в ходе обследования у бывшего футболиста «Ливерпуля» и «Лацио» были выявлены изменения сердечного ритма. В связи с этим 35-летний игрок отстранен от тренировок.

Полузащитнику назначены дополнительные обследования, после чего он при необходимости пройдет курс лечения.

В 2022 году Лейва провел за «Гремио» 17 матчей в чемпионате и забил три гола.