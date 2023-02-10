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Бразилия

Сегодня, 19:45

Абрамович хочет купить клуб в Бразилии, чтобы скорее вернуться к футбольным делам

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Абрамович.
Фото Global Look Press
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Российский предприниматель и бывший владелец «Челси» Роман Абрамович хочет купить клуб в Бразилии.

Как сообщает Fanaticos, олигарх хочет скорее вернуться к футбольным делам. Одним из вариантов для приобретения Абрамович рассматривает покупку выступающей во втором дивизионе «Лондрины».

Также ему могут быть интересны «Атлетико Минейро» или «Сан-Паулу».

Ранее СМИ сообщали, что Абрамович планирует поселиться в Стамбуле и купить футбольный клуб. Затем пресс-служба бизнесмена опровергла эту информацию.

Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год. В мае этого года стало известно, что российский бизнесмен завершил продажу клуба консорциуму во главе с американцем Тоддом Боэли и инвестиционной компанией Clearlake Capital.

Роман Абрамович
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