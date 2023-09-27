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Бразилия

Сегодня, 06:38

Адриано: «У меня дыра в лодыжке и еще одна в душе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано объяснил, почему так рано завершил карьеру.

«Что случилось с Адриано? Все просто. У меня дыра в лодыжке и еще одна в душе. Не все травмы физические, понимаете? Когда я порвал ахиллово сухожилие в 2011 году, я знал, что именно тогда для меня все закончилось физически. Можно сделать операцию, пройти реабилитацию и попытаться продолжать жить дальше, но ты уже никогда не будешь прежним. Моя взрывная скорость пропала. Мой баланс пропал. Я до сих пор хожу хромая. У меня до сих пор дырка в лодыжке. То же самое было, когда умер мой отец, только шрам остался на мне», — цитирует TPTFootball Адриано.

Адриано в Европе выступал за «Интер», «Парму», «Фиорентину» и «Рому». Также за сборную Бразилии он сыграл 48 матчей и забил 27 голов. Он окончательно завершил карьеру в 2016 году.

Адриано. «За девять дней моя райская жизнь превратилась в ад». Откровения Адриано
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Адриано Рибейро
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