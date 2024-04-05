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Бразилия

Сегодня, 20:22

Агент: «Возможно ли досрочное возвращение Ренана в «Зенит» летом? Все может случиться»

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Агент Луис Фернандо Гарсия, клиентом которого является защитник «Интернасьонала» Роберт Ренан, арендованный у «Зенита», отреагировал на появившуюся новость о том, что игрок может досрочно покинуть бразильский клуб.

Ранее сообщалось, что руководство команды из Порту-Алегри планирует отдать 20-летнего футболиста в субаренду из-за его неудовлетворительных результатов.

— Правдива ли информация, что Ренан может быть отдан в субаренду?

— Нет, это неправда.

— Возможно ли досрочное возвращение Ренана в «Зенит» летом?

— Все может случиться, — цитирует агента «ВсеПроСпорт».

«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал» 4 января. Аренда будет длиться до 31 декабря 2024 года. За бразильский клуб защитник отыграл 13 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Источник: «ВсеПроСпорт»
ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Роберт Ренан
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