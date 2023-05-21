Агент Феррейра: «У меня есть цель — сделать так, чтобы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА»

Эвандро Феррейра, агент нападающего «Спорт Ресифе» Вагнера Лава, высказался о возможном возвращении футболиста в ЦСКА.

«Нам с Вагнером очень приятно, что болельщики из России по-прежнему за ним следят и радуются каждому его результативному действию вместе с нами. У меня есть цель — сделать так, чтобы Вагнер завершил карьеру в ЦСКА. Уверен, что, случись возвращение в 2020 году, Лав не подвел бы клуб, который считает родным для себя», — цитирует агента Metaratings.ru.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.