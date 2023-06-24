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Сегодня, 15:29

Агент: «Вагнер Лав всегда готов вернуться в Россию и в ЦСКА»

Алина Савинова
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Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, оценил вероятность возвращения бразильца в РПЛ.

«Я неоднократно говорил, Вагнер Лав всегда готов вернуться в в Россию и в ЦСКА. С этим клубом связаны лучшее время в его карьере. Последние контакты с ЦСКА? Летом 2020-го, трансфер был очень близок, после чего мы не общались с ЦСКА», — цитирует агента Metaratings.ru.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. На данный момент бразилец является игроком «Спорт Ресифи».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-vagner-vsegda-gotov-vernutsya-v-rossiyu-i-v-cska-261158/
Вагнер Лав
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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