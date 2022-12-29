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Бразилия

Сегодня, 12:05

Агент заявил, что Педриньо приступил к тренировкам в «Сан-Паулу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Педро Габриэл.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Педро Габриэла, рассказал «СЭ» о состоянии игрока после возвращения в Бразилию.

«Дела у Педро идут прекрасно. Он уже приступил к тренировкам в «Сан-Паулу». Должно быть, он рад снова оказаться на поле», — сказал Гарсия «СЭ».

«Сан-Паулу» арендовал Педриньо у «Локомотива» до конца 2023 года, сделка вступит в силу с 1 января.

23-летний бразилец перешел в московский клуб из «РБ Брагантино» в сентябре нынешнего года, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 9 матчах за железнодорожников.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Сан-Паулу
Педриньо
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