Алешандре Пату стал игроком «Сан-Паулу»

Нападающий Алешандре Пату присоединился к «Сан-Паулу» на правах свободного агента. 33-летний бразилец подписал контракт до конца 2023 года.

«В «Сан-Паулу» есть что-то особенное. Мне очень нравится клуб и люди, которые здесь работают. Я действительно счастлив. Это клуб, который открыл свои двери для меня в 2014 году. Все, что я делаю для «Сан-Паулу», я делаю ради любви. Меня мотивируют болельщики. Это как семья, с настоящими отношениями», — отметил Пату.

Последним клубом Пату был «Орландо Сити». Ранее он также играл за «Челси», «Милан», «Коринтианса» и «Вильярреал».