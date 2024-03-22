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Бразилия

22 марта, 17:32

Алвес пока не смог внести за себя залог и проведет выходные в тюрьме

Алина Савинова
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Бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу не удалось внести за себя залог в эту пятницу. Бразилец проведет выходные в тюрьме.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году.

20 марта стало известно, что игрок может внести залог в размере 1 миллиона евро, чтобы выйти из-под стражи на время рассмотрения апелляции. При этом он должен сдать испанский и бразильский паспорта, и ему запрещено покидать территорию королевства.

По информации Mundo Deportivo, один из банков согласился выдать кредит бывшему защитнику «Барселоны», чтобы тот смог внести за себя залог и выйти из испанской тюрьмы. Отмечалось, что друзья Алвеса отказались давать ему деньги в долг.

Дани Алвес
Футбол
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