Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии, сообщает ESPN Brazil.

По данным источника, 63-летний специалист покинет мадридский клуб летом 2023 года и подпишет с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) контракт до конца ЧМ-2026 в Америке.

Сообщается, что стороны пока не будут публично подтверждать сделку. Детали контракта еще обсуждаются.

Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года.