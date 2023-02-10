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Бразилия

Сегодня, 16:52

Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии

Ана Горшкова
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии, сообщает ESPN Brazil.

По данным источника, 63-летний специалист покинет мадридский клуб летом 2023 года и подпишет с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) контракт до конца ЧМ-2026 в Америке.

Сообщается, что стороны пока не будут публично подтверждать сделку. Детали контракта еще обсуждаются.

Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года.

Источник: ESPN
Карло Анчелотти
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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