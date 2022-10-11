Гол Мурило принес «Палмейрасу» ничью в матче с «Атлетико Гоияниенсе»

Сегодня, 02:31
«Палмейрас» в матче 31-го тура чемпионата Бразилии на выезде сыграл вничью с «Атлетико Гоияниенсе» со счетом 1:1.
На гол экс-защитника «Локомотива» Мурило хозяева ответили точным ударом Шейлона.
«Палмейрас» прервал серию из пяти побед и с 67 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Атлетико Гоияниенсе» с 29 очками — на 18-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования