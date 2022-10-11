Гол Мурило принес «Палмейрасу» ничью в матче с «Атлетико Гоияниенсе»

«Палмейрас» в матче 31-го тура чемпионата Бразилии на выезде сыграл вничью с «Атлетико Гоияниенсе» со счетом 1:1.

На гол экс-защитника «Локомотива» Мурило хозяева ответили точным ударом Шейлона.

«Палмейрас» прервал серию из пяти побед и с 67 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Атлетико Гоияниенсе» с 29 очками — на 18-й строчке.