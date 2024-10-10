Гол и голевая передача Халка принесли «Атлетику Минейру» победу над «Гремио»

«Атлетику Минейру» выиграл у «Гремио» в перенесенном матче 6-го тура чемпионата Бразилии — 2:1. Игра прошла на стадионе «МРВ Арена» в Белу-Оризонти.

На 9-й минуте экс-форвард «Зенита» Халка реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Почти сразу гости могли отыграться, но гол был отменен ВАР из-за офсайда. Тем не менее в середине первого тайма «Гремио» удалось сравнять счет — забил Александер Аравена. Перед перерывом Дейверсон с передачи Халка забил второй гол «Атлетику Минейру».

Во второй половине команды обошлись без забитых мячей. На 90-й минуте 38-летний Халк получил желтую карточку, после чего был заменен.

«Атлетику Минейру» набрал 40 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Гремио» идет на 11-й строчке — 35 очков.