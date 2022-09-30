«Атлетику Гояниенси» уволил главного тренера Баптисту после 6 матчей

Главный тренер «Атлетику Гояниенси» Эдуардо Баптиста подал в отставку после поражения от «Коринтианса» (1:2) в матче 28-го тура чемпионата Бразилии.

52-летний бразилец был назначен 31 августа. В дебютном матче команда одержала победу над «Сан-Паулу» в первом матче полуфинала Южноамериканского кубка. Однако затем были проиграны пять встреч подряд, в том числе ответная встреча против «Сан-Паулу».

До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера должен быть назначен помощник бывшего главного тренера Эдуардо Соуза.

После 28 туров чемпионата Бразилии «Атлетику Гояниенси» идет на 19-й строчке в чемпионате Бразилии, набрав 22 очка.