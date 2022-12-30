Бекхэм выразил соболезнования по поводу смерти Пеле

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм отреагировал на смерть легендарного футболиста Пеле.

«Это была ЕГО красивая игра. Спасибо и прошай. Покойся с миром, мой друг», — написал Бекхэм в социальной сети.

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Также бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.