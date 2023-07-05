Болельщики избили футболиста «Коринтианса» Луана у отеля в Бразилии

Нападающий «Коринтианса» Луан был избит неизвестными болельщиками у отеля в Сан-Паулу, сообщает Globo. Инцидент произошел утром 4 июля.

По информации издания, в нападении участвовали как минимум семь человек, они призывали бразильца покинуть клуб.

Полиция и «Коринтианс» начали расследование. Команда решительно осудила действия фанатов.

«Очередной отвратительный случай насилия. Ничто не оправдывает трусливую агрессию в отношении спортсмена», — написано в сообщении клуба.

30-летний Луан выступает за «Коринтианс» с 2020 года. Ранее он играл за «Сантос», «Гремио» и ряд других клубов Бразилии.