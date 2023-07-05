Болельщики «Коринтианса» избили полузащитника клуба Луана

Полузащитник «Коринтианса» Луан был избит фанатами бразильского клуба, сообщает ESPN.

Инцидент произошел в мотеле Сан-Паулу утром 4 июля, где помимо игрока были еще 10 человек.

Что стало причиной нападения — неизвестно. На данный момент правоохранительные органы выясняют детали произошедшего. В их распоряжении есть кадры с камер видеонаблюдения.

По ним стало ясно, что нападавших было шестеро. Один из них — руководитель фанатской группы «Коринтианса» Данило Оливейра. Он и его сообщники во время драки призывали игрока покинуть клуб.

Отмечается, что игрок не обращался в полицию после избиения. А «Коринтианс» выступил с заявлением, в котором обещал оказать игроку необходимую поддержку, а также раскритиковал действия фанатов.

30-летний Луан выступает за «Коринтианс» с 2020 года, куда он перешел из «Гремио» за 5 миллионов евро. Он провел за «Коринтианс» 78 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом истекает в конце 2023 года.