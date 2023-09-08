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Бразилия

Сегодня, 18:23

«Ботафого» и «Интернасьонал» хотят подписать Роберто Перейру

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Роберто Перейра интересен бразильским клубам.

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, предложения о подписании 32-летнего аргентинца поступили от «Ботафого» и «Интернасьонала». Также на игрока претендует «Палмейрас».

Перейра пока не дал ни одному из этих клубом ответ, так как рассматривает варианты остаться в Европе.

Полузащитник с 2020 по 2023 год выступал за «Удинезе». В минувшем сезоне на его счету 5 голов и 8 результативных передач в 36 матчах. С лета 2023 года Перейра является свободным агентом.

Источник: Сесар Луис Мерло
Роберто Перейра
ФК Ботафого
ФК Интернасьонал
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