Бразилец Бителло 14 сентября пройдет медобследование для «Динамо»

По информации «СЭ», бразильский полузащитник Бителло завтра, 14 сентября, пройдет медобследование для «Динамо». В случае положительных тестов игрок подпишет с московским клубом долгосрочный контракт.

Ранее «СЭ» стало известно, что общие выплаты за переход Бителло в «Динамо» могут составить 13,5 миллиона евро.

Этим летом предложение по переходу бразильца в размере 8 миллионов евро делал лондонский «Арсенал», однако «Гремио» ответил отказом.

Бителло выступает за основную команду «Гремио» с 2021 года. 23-летний полузащитник провел 92 матча за бразильский клуб, в которых отметился 17 голами и 8 результативными передачами.

«Динамо» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков за 7 туров.