Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Таблица
Календарь / результаты
Видео
Главная
Футбол
Бразилия

27 сентября, 23:19

Бразилия разгромила Тунис в товарищеском матче, Неймар забил 75-й гол в составе сборной

Иван Шитик
Корреспондент

Сборная Бразилии с крупным счетом обыграла команду Туниса в товарищеском матче — 5:1.

Очередным голом в составе национальной команды отметился нападающий Неймар.

Форвард реализовал пенальти на 29-й минуте игры с африканской сборной. Этот гол стал 75-м для Неймара. Рекордсмен бразильцев Пеле забил за команду 77 мячей.

Также Неймар стал лишь третьим южноамериканским футболистом, забившим не менее 75 мячей за сборную. Двое других — Пеле (77) и аргентинец Лионель Месси (88).

Кроме Неймар в матче Туниса в составе сборной Бразилии отличились нападающие Рафинья (дубль), Ришарлисон и Педро.

Неймар Сантос
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Туниса по футболу
0
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Дубль Ришарлисона принес Бразилии победу в товарищеском матче над Ганой