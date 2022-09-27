Бразилия разгромила Тунис в товарищеском матче, Неймар забил 75-й гол в составе сборной

Сборная Бразилии с крупным счетом обыграла команду Туниса в товарищеском матче — 5:1.

Очередным голом в составе национальной команды отметился нападающий Неймар.

Форвард реализовал пенальти на 29-й минуте игры с африканской сборной. Этот гол стал 75-м для Неймара. Рекордсмен бразильцев Пеле забил за команду 77 мячей.

Также Неймар стал лишь третьим южноамериканским футболистом, забившим не менее 75 мячей за сборную. Двое других — Пеле (77) и аргентинец Лионель Месси (88).

Кроме Неймар в матче Туниса в составе сборной Бразилии отличились нападающие Рафинья (дубль), Ришарлисон и Педро.