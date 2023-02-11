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Бразилия

Сегодня, 10:42

Бразильская конфедерация футбола опровергла договоренность с Анчелотти

Мария Гусева
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Бразильская конфедерация футбола опровергла информацию о том, что Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

«Новость, опубликованная в пятницу, о том, что тренер «Реала» Карло Анчелотти стал новым тренером сборной Бразилии, является необоснованной», — говорится в заявлении.

Также президент организации Эднальдо Родригес отметил, что вопрос нового тренера решается прозрачно, и его имя будет объявлено в нужное время.

Сообщалось, что 63-летний Анчелотти покинет «Реал» летом 2023 года и подпишет с бразильской конфедерацией футбола контракт до конца чемпионата мира-2026.

Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре.

Карло Анчелотти
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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