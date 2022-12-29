Бразильская конфедерация футбола сменила герб в связи со смертью Пеле

Бразильская конфедерация футбола сменила герб в связи со смертью Пеле, сообщает пресс-служба организации.

Президент организации Эрнальдо Родригес подчеркнул, что CBF будет работать над увековечением памяти Пеле.

Пеле умер в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет. В официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн» сообщается, что причиной смерти стал «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970).