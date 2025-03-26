Бразильская конфедерация футбола возобновила переговоры с Анчелотти

Бразильская конфедерация футбола (CBF) снова начала переговоры с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти, сообщает Globo.

По данным источника, некоторые руководители CBF недовольны работой нынешнего главного тренера команды Доривала Жуниора. В марте Бразилия победила Колумбию (2:1) и проиграла Аргентине (1:4) в матчах отбора ЧМ-2026.

Сообщается, что Анчелотти заявил бразильцам, что не станет принимать решение о своем будущем до завершения клубного чемпионата мира, который пройдет с июня по июль 2025-го. В «Реале» считают, что 65-летний тренер покинет клуб после окончания этого турнира.

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.