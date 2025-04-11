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Бразилия

11 апреля, 15:38

Бразильский юрист обвинила Пайета в насилии

Камила Абдурахманова
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Бразильский юрист Ларисса Феррари подала официальное заявление в полицию против французского футболиста Димитри Пайета, выступающего за «Васко да Гама».

28-летняя девушка обвиняет 38-летнего спортсмена в физическом, сексуальном и психологическом насилии.

«Он говорил, что собирается меня наказать. Требовал «доказательств любви» через унижения — заставлял пить мочу, воду из унитаза, лизать пол. Я записывала это на видео», — приводятся слова Феррари со ссылкой на AFP.

Феррари также заявила, что футболист регулярно избивал ее и топтал, когда она лежала на полу.

Источник: RMC Sport
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Димитри Пайет
Футбол
ФК Васко да Гама
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