Бразильский юрист обвинила Пайета в насилии

11 апреля, 15:38
Бразильский юрист Ларисса Феррари подала официальное заявление в полицию против французского футболиста Димитри Пайета, выступающего за «Васко да Гама».
28-летняя девушка обвиняет 38-летнего спортсмена в физическом, сексуальном и психологическом насилии.
«Он говорил, что собирается меня наказать. Требовал «доказательств любви» через унижения — заставлял пить мочу, воду из унитаза, лизать пол. Я записывала это на видео», — приводятся слова Феррари со ссылкой на AFP.
Феррари также заявила, что футболист регулярно избивал ее и топтал, когда она лежала на полу.