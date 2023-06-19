Бразильский журналист Пиментал не удивится переходу Айртона в европейский топ-клуб

Журналист Нильтон Пиментал прокомментировал попадание левого защитника «Фламенго» Айртона Лукаса в сборную Бразилии.

«Айртон после прихода в «Фламенго» сильно прибавил. Сначала у него не все получалось, но постепенно он начал раскрываться и прибавлять во всех аспектах. Касаемо перехода в топ-клуб, прежде всего хочу сказать, что он уже в топ-клубе. «Фламенго» — один из самых популярных клубов Латинской Америки более чем с 43 миллионами болельщиков. Попадание Айртона в сборную Бразилии означает, что у него есть потенциал выступать за любой клуб в мире. Меня совсем не удивит, если Айртон перейдет в «Ювентус», «Арсенал» или какой-то другой большой европейский клуб, который будет готов за него заплатить хорошие деньги. Сейчас Айртон — один из лучших бразильских левых защитников», — приводит слова Пиментала «Евро-Футбол.Ру».

Айртон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Весной прошлого года футболист ушел в аренду во «Фламенго», а позже бразильский клуб выкупил бразильского защитника у московской команды.