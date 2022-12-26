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Бразилия

Сегодня, 20:43

Британский бизнесмен сообщил, что Пеле уже попрощался с родными

Иван Шитик
Корреспондент
Пеле.
Фото Global Look Press
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Британский бизнесмен, спортивный менеджер Фрэнк Халид написал в социальных сетях, что состояние легендарного бразильского футболиста Пеле ухудшилось.

«Пеле прощается с семьей и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком.

Семья говорит, что «его состояние все хуже и хуже», — написал Халид в Twitter.

Ранее дочь бывшего форварда сборной Бразилии Пеле Кели Насименто опубликовала в соцсети фотографию с отцом в больничной палате.

У 82-летнего бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункцией.

Пеле
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