Бывшего нападающего ЦСКА Жо в четвертый раз арестовали за неуплату алиментов

Сегодня, 12:23
Бывший нападающий ЦСКА Жо арестован на пляже Барра-да-Тижука в Рио-де-Жанейро за неуплату алиментов, сообщает O Globo.
По информации источника, мать одного из детей спортсмена доказала, что он не платил алименты в течение 12 месяцев. Ранее Жо уже задерживали в мае и декабре 2024 года, а также в июне 2025-го.
Бразилец выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год. Также форвард играл в «Манчестер Сити», «Эвертоне», «Галатасарае», «Интернасьонале», «Атлетико Минейро», «Аль-Шабабе», «Цзянсу», «Нагое», «Коринтиансе», «Сеаре» и «Аль-Джабалайне».
Последним клубом Жо был «Итабирито», который он покинул в феврале 2025 года.
В ноябре 2025-го ЦСКА объявлял, что бывший нападающий посетит два матча команды на «ВЭБ Арене»: 26-го ноября с махачкалинским «Динамо» и 29-го ноября с «Оренбургом».
shpasic
в чётвёртый раз взяли за Жо
19.11.2025
Serg D
Легко: ПФК ЦСКА объявил, что бывший нападающий команды Жо возвращается в Москву. Он приедет в столицу России в качестве гостя. Бразилец посетит два матча армейцев: 26-го ноября против «Динамо» Мх и 29-го ноября против Оренбурга
19.11.2025
xorox70
Ссылка есть?
19.11.2025
Serg D
А мы его в Москве ждали! Дозаявить хотели! Или под Алера перелопатить при помощи хирурга Хайдарова))! Уж точно он сыграл бы не хуже всех наших напов вместе взятых! Но у вы! И тут облом! И тут у нас Жо па в атаке))!
19.11.2025