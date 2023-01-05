Ривалдо: «Даже если бы находился в Бразилии, не уверен, что посетил бы похороны Пеле»

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо прокомментировал свое отсутствие на похоронах Пеле.

«Даже если бы я был в Бразилии, я не уверен, пошел бы я на похороны, хотя знаю, что Пеле был лучшим за все время. Мне не нравится отдавать дань уважения в это время, я не против любого, кто хочет это сделать. Я познакомился с Пеле, у меня было несколько бесед с ним, и у меня была возможность почтить его память при жизни. Я каждый момент демонстрировал ему свою привязанность и восхищение, и он всегда благодарил меня за это», — приводит слова Ривалдо The Sun.

Бывший игрок сборной Бразилии также заявил, что лучшая дань уважения — показать ее при жизни.

«Никто не изменит того уважения и восхищения, которые я испытывал и продолжаю испытывать к нему, несмотря на то что не пошел на похороны. Лучшая дань уважения — показать ее при жизни, и это я сделал, у меня очень чистая совесть», — сказал Ривалдо.

Ранее сообщалось, что церемонию прощания с Пеле посетили около 230 тысяч человек. Люди стояли в очереди несколько часов.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).