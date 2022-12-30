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Сегодня, 15:48

Бывший тренер «Спартака» Рианчо назвал смерть Пеле главным потрясением 2022 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал смерть легендарного бразильского футболиста Пеле главным потрясением уходящего года.

«Главное потрясение 2022 года в мире футбола — смерть величайшего Пеле. Это определенно очень трагичное событие, терять таких легенд всегда безумно тяжело. Для меня Пеле — лучший футболист в истории, он был уникален», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста. Также он включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-glavnoe-potryasenie-2022-goda-smert-velichajshego-pele/
Пеле
Футбол
Рауль Рианчо
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