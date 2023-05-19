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Бразилия

Сегодня, 10:17

Делегация сборной Бразилии на следующей неделе сделает финальное предложение Анчелотти

Виталий Косик
Корреспондент
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Федерация футбола Бразилии собирается сделать заключительное предложение главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти по работе в национальной команде пентакампеонов, сообщает AS.

По информации издания, делегация сборной на днях прибудет в Мадрид, чтобы озвучить финальное предложение специалисту.

Сообщается, что работа Анчелотти в «Реале» находится под угрозой после вылета из Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что итальянский тренер намерен доработать контракт со сливочными и только после этого попробовать себя на международном уровне.

Карло Анчелотти
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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