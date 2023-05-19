Делегация сборной Бразилии на следующей неделе сделает финальное предложение Анчелотти

Федерация футбола Бразилии собирается сделать заключительное предложение главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти по работе в национальной команде пентакампеонов, сообщает AS.

По информации издания, делегация сборной на днях прибудет в Мадрид, чтобы озвучить финальное предложение специалисту.

Сообщается, что работа Анчелотти в «Реале» находится под угрозой после вылета из Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что итальянский тренер намерен доработать контракт со сливочными и только после этого попробовать себя на международном уровне.