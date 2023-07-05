Диниз назначен главным тренером сборной Бразилии

Бразильская конфедерация футбола объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Фернандо Диниза. Контракт рассчитан на один год и начнет действовать с отборочных матчей чемпионата мира-2026 в сентябре.

49-летний специалист продолжит свою работу в «Флуминенсе», который тренирует с 2022 года. Глава бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес поблагодарил руководство клуба за сотрудничество.

«Я с самого начала следил за карьерой Фернандо Диниза и верю, что он является частью нового и многообещающего поколения тренеров, которое растет в Бразилии. Я восхищаюсь его взглядом на футбол, который напоминает стиль топ-тренеров мира», — отметил Родригес.

Последним главным тренером сборной Бразилии был Тите, под руководством которого «селесао» дошли до четвертьфинала ЧМ-2022, в котором уступили Хорватии (1:1, 2:4 в серии пенальти). После этого специалист покинул свой пост.