Дочь Пеле в социальных сетях простилась с отцом

Сегодня, 22:08
Келли Насименту, дочь великого футболиста Пеле, подтвердила новость о смерти отца.
«Все, что мы имеем, это благодаря тебе. Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», — написала она коротко в социальных сетях.
Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле умер на 83-м году жизни.
В последние годы жизни Пеле испытывал проблемы со здоровьем — он прошел курс химиотерапии из-за рака в январе 2022 года. В декабре его поместили в больницу и оказывали паллиативную помощь, поскольку лечение уже не помогало.
Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, большую часть клубной карьеры он провел в составе «Сантоса».