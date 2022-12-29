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Бразилия

Сегодня, 22:08

Дочь Пеле в социальных сетях простилась с отцом

Иван Шитик
Корреспондент
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Келли Насименту, дочь великого футболиста Пеле, подтвердила новость о смерти отца.

«Все, что мы имеем, это благодаря тебе. Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», — написала она коротко в социальных сетях.

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле умер на 83-м году жизни.

В последние годы жизни Пеле испытывал проблемы со здоровьем — он прошел курс химиотерапии из-за рака в январе 2022 года. В декабре его поместили в больницу и оказывали паллиативную помощь, поскольку лечение уже не помогало.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, большую часть клубной карьеры он провел в составе «Сантоса».

Пеле
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