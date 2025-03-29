Доривал Жуниор уволен из сборной Бразилии

Бразильская конфедерация футбола (CBF) на официальном сайте объявила об увольнении Доривала Жуниора с поста главного тренера сборной Бразилии.

«Доривал Жуниор больше не командует национальной сборной Бразилии. Руководство благодарит его за профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере. Отныне CBF будет искать замену», — говорится в пресс-релизе.

Бразильский специалист работал с командой с января 2024 года. Под его руководством бразильцы в 16 матчах одержали 7 побед и 6 раз сыграли вничью.

В среду, 26 марта, сборная Бразилии крупно проиграла Аргентине (1:4) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.