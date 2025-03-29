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Бразилия

29 марта, 00:02

Доривал Жуниор уволен из сборной Бразилии

Евгений Козинов
Корреспондент
Доривал Жуниор.
Фото AFP
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Бразильская конфедерация футбола (CBF) на официальном сайте объявила об увольнении Доривала Жуниора с поста главного тренера сборной Бразилии.

«Доривал Жуниор больше не командует национальной сборной Бразилии. Руководство благодарит его за профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере. Отныне CBF будет искать замену», — говорится в пресс-релизе.

Бразильский специалист работал с командой с января 2024 года. Под его руководством бразильцы в 16 матчах одержали 7 побед и 6 раз сыграли вничью.

В среду, 26 марта, сборная Бразилии крупно проиграла Аргентине (1:4) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор.Доривал Жуниор покинет сборную Бразилии. Все из-за крупного поражения от Аргентины
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Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Доривал Жуниор
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