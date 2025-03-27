Доривала Жуниора могут уволить из сборной Бразилии

Бразильская конфедерация футбола (CBF) рассматривает возможность увольнения Доривала Жуниора с поста главного тренера сборной Бразилии.

По информации Globo Esporte, CBF рассчитывает вновь попытаться заполучить Карло Анчелотти, у которого в июле заканчивается срок действия контракта с «Реалом».

В среду, 26 марта, на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе Аргентина разгромила Бразилию со счетом 4:1. Аргентинцы уже гарантировали себе выход в финальную стадию ЧМ-2026. Бразильцы с 21 очком занимают 4-е место в турнирной таблице.