Двукратный чемпион мира Кафу посетил достопримечательности Казахстана

Бразильский футболист Кафу прибыл в Казахстан, где примет участие в конференции Meta Sport Forum и выступит на премии Metaratings Top Awards.

Как сообщает Metaratings.ru, в преддверии мероприятий 54-летний бразилец посетил достопримечательности Казахстана. Он побывал на высокогорном катке «Медео» и посетил горнолыжный комплекс «Шымбулак». Также Кафу провел фотосессию с футболкой сборной Бразилии и раздал автографы своим поклонникам.

Кафу является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии (1994, 2002). На клубном уровне он выступал за такие команды, как «Милан», «Рома», «Палмейрас», «Жувентуде», «Реал Сарагоса» и «Сан-Паулу».