Сегодня, 22:01
Эдиньо, сын легендарного бразильского футболиста Пеле, опубликовал фотографию из больницы, где держит отца за руку.
«Отец, вся моя сила — твоя», — подписал фотографию Эдиньо.
Ранее дочь Пеле опубликовала снимок отца в больнице.
Пеле был госпитализирован 29 ноября. Позднее появилась информация о том, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать результат.
22 декабря стало известно, что состояние здоровья Пеле ухудшилось на фоне почечной и сердечной дисфункции. У 82-летнего бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункцией.