Сын Пеле опубликовал фото из больницы: «Вся моя сила — твоя»

Эдиньо, сын легендарного бразильского футболиста Пеле, опубликовал фотографию из больницы, где держит отца за руку.

«Отец, вся моя сила — твоя», — подписал фотографию Эдиньо.

Эдиньо и Пеле. Эдиньо, Фото Соцсети

Ранее дочь Пеле опубликовала снимок отца в больнице.

Пеле был госпитализирован 29 ноября. Позднее появилась информация о том, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать результат.

22 декабря стало известно, что состояние здоровья Пеле ухудшилось на фоне почечной и сердечной дисфункции. У 82-летнего бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункцией.