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Бразилия

Сегодня, 09:41

Экс-игрок «Спартака» Ари рассказал, что все в Бразилии плачут из-за смерти Пеле

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара», форвард «Атлетико Сеаренсе» Ари рассказал, как в Бразилии отреагировали на смерть легендарного игрока Пеле.

«Здесь, в Бразилии, президент дает три свободных дня, потому что все знают Пеле. Это легенда в стране, самый лучший игрок мира. Все телевидение, газеты, люди были в шоке, кто-то плачет, кто-то выкладывает посты в социальных сетях, все говорят только о Пеле. Конечно, мы знаем, что он был в клинике, ему было плохо, безусловно, это тяжело для его близких людей. Всем жалко, вся страна плачет», — цитирует Ари ТАСС.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Он единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста.

В Бразилии объявлен трехдневный траур. Церемония прощания с легендарным футболистом пройдет 2-3 января в Сантусе.

Источник: https://tass.ru/sport/16726471
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Пеле
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