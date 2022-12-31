Экс-игрок «Спартака» Ари рассказал, что все в Бразилии плачут из-за смерти Пеле

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара», форвард «Атлетико Сеаренсе» Ари рассказал, как в Бразилии отреагировали на смерть легендарного игрока Пеле.

«Здесь, в Бразилии, президент дает три свободных дня, потому что все знают Пеле. Это легенда в стране, самый лучший игрок мира. Все телевидение, газеты, люди были в шоке, кто-то плачет, кто-то выкладывает посты в социальных сетях, все говорят только о Пеле. Конечно, мы знаем, что он был в клинике, ему было плохо, безусловно, это тяжело для его близких людей. Всем жалко, вся страна плачет», — цитирует Ари ТАСС.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Он единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста.

В Бразилии объявлен трехдневный траур. Церемония прощания с легендарным футболистом пройдет 2-3 января в Сантусе.