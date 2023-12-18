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Бразилия

Сегодня, 23:44

Экс-игрока сборной Бразилии Кариоку освободили после похищения, он назвал причину произошедшего

Руслан Минаев
Марселиньо Кариока.
Фото Global Look Press
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Бывшего нападающего сборной Бразилии Марселиньо Кариоку освободили после похищения, сообщает Globo.

Позже экс-форвард «Валенсии» опубликовал видеообращение в соцсетях, в котором сказал, что к этому причастен муж женщины, с которой у него завязались отношения на концерте. Именно там последний раз видели Кариоку перед исчезновением.

Бывший футболист пропал в воскресенье, 17 декабря. Его автомобиль был найден в 25 км от места проведения концерта. На следующий день правоохранители арестовали двоих подозреваемых.

По словам адвоката Кариоки, с семьей уже связались люди, которые попросили выкуп в размере 90 тысяч реалов (около 18 тысяч долларов).

52-летний Кариока за карьеру выступал в составе «Фламенго», «Коринтианса», «Валенсии», «Сантоса», «Аль-Насра» и «Васко да Гама». За сборную Бразилии он провел 4 матча и забил 2 гола.

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В Бразилии начали расследование после исчезновения экс-форварда сборной Марселиньо Кариоки