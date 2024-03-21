Экс-нападающий «Реала» Робиньо будет отбывать 9-летнее тюремное заключение в Бразилии

Верховный суд Бразилии в среду, 20 марта, девятью голосами «за» и двумя «против» постановил, что бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо будет отбывать 9-летний тюремный срок в Бразилии.

В деле не рассматривался вопрос о том, совершил ли подсудимый преступление, за которое он был осужден итальянским судом, а лишь решалось, является ли законным требование, чтобы спортсмен отбывал наказание в стране своего происхождения.

Робиньо осужден за участие в групповом изнасиловании, которое, предположительно, произошло в Милане в 2013 году. Бывший футболист покинул Италию на момент завершения суда. Поскольку законодательство Бразилии не допускает экстрадиции граждан, итальянские власти добивались, чтобы он отбывал наказание в Бразилии.

Бывший игрок, проживающий в настоящее время в Сантосе, утверждает, что невиновен.