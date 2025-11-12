Видео
Бразилия.
12 ноября, 01:51

Экс-полузащитник «Челси» Оскар может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Сан-Паулу» Оскар рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры, сообщает Globo Esporte. 34-летний бразилец сейчас проходит обследование после обморока из-за проблем с сердцем.

Оскар почувствовал себя плохо во время интервального теста на велотренажере в тренировочном центре клуба во вторник утром. Он был доставлен на машине скорой помощи в больницу. Дата выписки пока неизвестна.

По информации источника, футболист рассматривает возможность расторжения контракта с «Сан-Паулу» и завершения карьеры. Оскар уже несколько месяцев находится под наблюдением врачей из-за проблем с сердцем. В августе из-за травмы, полученной в матче, он прошел обследование, тогда и была выявлена патология, но игрок получил разрешение играть.

В этом сезоне Оскар сыграл 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач. Ранее он также выступал за «Шанхай СИПГ», «Челси» и «Интернасьонал».

С «Челси» Оскар дважды выигрывал АПЛ, один раз побеждал в Лиге Европы и Кубке английской лиги. В Китае он стал трехкратным чемпионом, а также обладателем Кубка страны.

1

  • Adminni

    ему уже 34.... в Челси он основным то не был, все титулы на скамейке получил

    12.11.2025

    Оскар дос Сантос Эмбоаба
