Экс-защитник «Спартака» Айртон Лукас может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Защитник «Фламенго» Айртон Лукас входит в сферу интересов «Аль-Хиляля», сообщает Sahafahh.

По информации издания, клуб готов сделать предложение по игроку в ближайшие несколько часов.

26-летний Айртон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Весной прошлого года футболист ушел в аренду во «Фламенго», а позже бразильский клуб выкупил защитника у московской команды.

В сезоне-2022/23 Айртон провел 10 матчей за клуб из Рио-де-Жанейро в чемпионате Бразилии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с командой рассчитан до 31 декабря 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.