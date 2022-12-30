Федерация футбола Франции — о смерти Пеле: «Футбол потерял своего короля»

Федерация футбола Франции выразила соболезнования по поводу смерти легендарного футболиста Пеле.

«Футбол потерял своего Короля... Все наши мысли с близкими Пеле», — говорится в сообщении на странице организации в социальной сети.

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

Со сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Также бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.