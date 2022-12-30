Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Таблица
Календарь / результаты
Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 07:45

Федерация футбола Франции — о смерти Пеле: «Футбол потерял своего короля»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Федерация футбола Франции выразила соболезнования по поводу смерти легендарного футболиста Пеле.

«Футбол потерял своего Короля... Все наши мысли с близкими Пеле», — говорится в сообщении на странице организации в социальной сети.

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

Со сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Также бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

Пеле
0
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсейвы
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Экс-премьер Украины указал на осведомленность США о разворовывании помощи Киеву
Суд приговорил убивших пенсионерку приезжих из Средней Азии к тюрьме
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Читатели немецкой Welt отметили изменение в поведении Зеленского после визита в Вашингтон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бекхэм выразил соболезнования по поводу смерти Пеле