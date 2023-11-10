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Сегодня, 08:58

Фелипе Мелу: «Мбаппе — глупец, он не может рассуждать о латиноамериканском футболе»

Сергей Разин
корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Полузащитник «Флуминенсе» Фелипе Мелу отреагировал на слова форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе о футболе в Южной Америке.

«Мбаппе — глупец. Он забил три гола в финале чемпионата мира, но Аргентина выиграла чемпионат мира, а лучшим игроком мира стал Месси. Мбаппе еще многому только предстоит научиться, он не может рассуждать о латиноамериканском футболе», — приводит слова Мелу TNT Sports.

Ранее Мбаппе заявил, что футбол в Южной Америке не так хорошо развит, как в Европе.

40-летний Мелу в составе «Флуминенсе» стал обладателем Кубка Либертадорес-2023. В составе сборной Бразилии полузащитник провел 22 матча, забив два гола и сделав результативную передачу.

Фелипе Мелу
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