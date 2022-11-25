«Фламенго» интересуется Криштиану Роналду

25 ноября, 21:31
«Фламенго» интересуется нападающим Криштиану Роналду, сообщает Veja.
По данным источника, бразильский клуб консультируется со своими спонсорами, чтобы пригласить 37-летнего португальца в команду на три месяца — с прицелом на клубный чемпионат мира.
«Фламенго», действующий обладатель Кубка Либертадорес, еще не сделал Роналду предложение, переговоры тоже пока не начались. Но у клуба есть намерение подписать форварда. Все зависит от переговоров со спонсорами, с которыми ведутся консультации.
Ранее появилась информация, что Роналду получит предложение от «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. По данным источника, клуб предложит португальцу двухлетний контракт на сумму около 240 миллионов евро.
22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим.
Роналду в текущем сезоне сыграл за английский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.
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Основные источники исследования