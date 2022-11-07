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Бразилия

Сегодня, 20:53

«Фламенго» намерен выкупить защитника Айртона у «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
Айртон.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Фламенго» намерен завершить сделку со «Спартаком» по трансферу защитника Айртона, сообщает журналист Хулио Мигель Нету в Twitter.

«Фламенго» также планирует подписать контракт с 25-летним бразильцем на четыре сезона и уже начал переговоры.

Арендное соглашение защитника, права на которого принадлежат «Спартаку», рассчитано до 31 декабря и включает обязательное право выкупа трансфера при наступлении определенных условий.

В составе «Фламенго» Айртон забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Либертадорес.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Айртон Лукас
ФК Спартак (Москва)
ФК Фламенго
2
4
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