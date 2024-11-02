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Сегодня, 20:32

«Флуминенсе» расторг контракт с Марсело после конфликта игрока с тренером

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Флуминенсе» и защитник Марсело расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, говорится в заявлении клуба.

«Институциональные и эмоциональные связи между «Флуминенсе» и Марсело продолжаются. Недавно имя игрока было увековечено на стадионе в тренировочном центре «Ксерема». Флуминенсе» благодарит Марсело и, как всегда, будет поддерживать его успех во всех начинаниях», — написала пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что Марсело во время матча с «Гремио» в бразильской серии А вступил в перепалку с главным тренером команды Мано Менезесом, из-за чего тот отменил его выход на замену.

Бразильский футболист вернулся в клуб в 2023 году и помог команде завоевать Кубок Либертадорес- 2023 и Рекопа Южной Америки-2024.

Источник: ФК «Флуминенсе»
Марсело Виейра (Марсело)
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)

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